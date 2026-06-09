Les Corts no llevará a Fiscalía a las docentes que protestaron en un pleno

La Mesa de Les Corts ha decidido no llevar a Fiscalía a las tres docentes que protestaron durante el pleno del parlamento valenciano del pasado 21 de mayo, al que asistieron invitadas por Compromís, pero se les prohíbe el acceso al parlamento.

Así, lo ha acordado este martes la Mesa de les Corts --donde Vox tiene la presidencia, el PP tres representantes y Compromís uno-- tras analizar el informe de los servicios jurídicos de la casa. Asimismo, la resolución aprobada recomienda a los grupos parlamentarios a que "instruyan a las personas que inviten a la Cámara a que "respeten las instituciones y no provoquen desórdenes públicos".

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Durante este pleno del pasado 21 de mayo, que estuvo marcado por la huelga docente en la educación pública no universitaria, las tres profesoras -desde la bancada superior de invitados en el hemiciclo- gritaron "consellera dimisión", dirigiéndose a la responsable de la política educativa del Consell, Carmen Ortí. Además, lanzaron hacia los escaños de los diputados billetes falsos con las caras de Ortí y del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y un chaleco con el lema 'Docents en lluita'.

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