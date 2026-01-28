Hoy venía pensando en… el polémico penalti del sábado.

Fueron muchos los españolistas que levantaron la voz cuando el colegiado sancionó con pena máxima el derribo a Lucas Beltrán. Edu Expósito llegó a afirmar que “siempre que venimos aquí pasa lo mismo” y Manolo González que no sabía si habían ido al VAR del gol Sur o del Norte a revisar la jugada. Ayer el CTA, como viene haciendo cada jornada, emitió su veredicto reconociendo que el derribo de Lucas es punible pero con una salvedad…

Y esa salvedad es que previamente existe una falta de Ramazzani sobre un futbolista del Espanyol. Erraron todos el tiro al decir que el derribo no era penalti y ninguno se paró a mirar la falta previa del valencianista. Aún así, y reconociendo que existe esa falta habría que recordarle a Edu Expósito lo que sucedió la pasada temporada cuando el Espanyol visitó Mestalla. Por eso que dijo que “siempre pasa lo mismo”.

Lo que sucedió fue que el gol del empate de Javi Puado vino a consecuencia de una falta de Almeida que nunca debió ser pitada. Tanto es así que el Comité de Competición le retiró la tarjeta amarilla al portugués reconociendo, y cito textualmente, que “el jugador amonestado es el primero en llegar al balón y es el jugador del equipo contrario quien, como se aprecia en las imágenes, pisa al jugador Ribeiro Almeida. ¿Siempre pasa lo mismo Edu Expósito? ¿Dijiste algo ese día de esta jugada? No.

Entiendo que hoy los aficionados del Espanyol, visto el veredicto del CTA, clamen al cielo. Pero igual que los valencianistas lo hemos hecho en múltiples ocasiones. Sin ir más lejos el propio CTA reconoció días después en ese tiempo de revisión que en el encuentro ante el Villarreal no se debió de pitar el penalti de Copete sobre Gerard Moreno.

¿Y qué hay detrás de todos estos errores? La disparidad de criterios. Ya nadie se atreve a decir cuando una mano es o no penalti ni de cuantos newtons son necesarios en un empujón para sancionarlo con pena máxima. El VAR vino a ayudar y a día de hoy ha generado que haya dos polémicas: la tradicional de la decisión y la del porqué no ha intervenido el VAR…