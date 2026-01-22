Hoy venía pensando en… la mala planificación deportiva.

La de verano y la de invierno. No es posible que se sepa desde el pasado mes de agosto que hacía falta un central y seis meses después con 22 días el mercado abierto, el Valencia haya sido incapaz de reforzar esa posición. Corberán lo ha reclamado por activa y por pasiva desde hace unas semanas y… nada. Ahora, con Diakhaby y Tárrega lesionados y con Copete y Comert tocados habrá que jugársela con Pepelu en la posición de central.

Habrá quien esto lo achaque a la mala suerte. Yo no. Se trata de una pésima planificación deportiva. Vender a Mosquera y Yarek el mismo verano y ceder a Iker Córdoba sin traer un central es una pésima decisión deportiva. Diakhaby estuvo un año parado por una gravísima lesión y era de esperar que por ello pudiera caer esta temporada como así ha sido. Y recuperar a Comert tras una horrible temporada en el Valladolid no era la solución.

Pero lo que más me preocupa es que quedan apenas nueve días para que se cierre el mercado y seguimos en el mismo punto. En noviembre se anunció la nueva estructura deportiva. Casi dos meses después el único fichaje realizado es el de Sadiq para el que ni tan siquiera hacía falta cambiar esa estructura deportiva. El largo plazo del que habló Gourlay no vale en un club tan necesitado de refuerzos como este Valencia. Fiarlo todo a 2027 con el riesgo de no llegar a ese año en primera división es demasiado peligroso.

Me queda la sensación que el Valencia ha ido tocando todos los palos sin conseguir ningún fruto. Como quien trabaja a salto de mata o lo fía todo a ofrecimientos de representantes. Que si De Haas, del que ya no se habla, que si Saint Yuste y ahora Kambwala. ¿Sabéis de que tengo miedo? De que llegue la última semana y se traiga algo por traer. Vamos que nos sorprendan con un Cenk de la vida…