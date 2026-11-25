Hoy venía pensando en… los días libres.

Hoy ha vuelto el Valencia al trabajo. Los de Aguirre han tenido dos días libres después de la victoria a domicilio ante el Rayo Vallecano y antes de enfrentarse este próximo domingo, el de las elecciones, a Osasuna en Mestalla. Dos días libres, lunes y martes y no ha habido debate ni crítica en redes sociales ni en ningún lado a que el mexicano les diera esos dos días de asueto.

Porque esto del debate sobre dar días de descanso a los futbolistas es casi tan viejo como el propio fútbol. Si se pierde el fin de semana arrecian las voces críticas si al entrenador se le ocurre dar algún festivo posterioR a la derrota. Si se gana, no pasa nada. Nadie levanta la voz. Y a mi siempre me ha parecido más una cuestión estética que algo realmente importante. Como dice el refrán “la mujer del César, además de serlo tiene que parecerlo”. Y no es más que eso. No queda bien de cara al aficionado dar festivos si se viene de una derrota.

Yo siempre he defendido que en los deportistas de élite tan importante es el trabajo como el descanso. El cuerpo sometido a esfuerzos también necesita sus momentos de descanso para recuperar. Y no pasa nada por hacerlo después de una victoria o de una derrota. Entiendo a aquellos que dicen “encima que pierden luego se toman unos días de vacaciones”. Son aquellos que presa del enfado por ver a su equipo caer les gustaría que el entrenador sacara el látigo y los pusiera a todos a correr durante horas y horas. Pero no es exactamente así. Y no lo es porque esos “castigos” podrían producir el efecto contrario al no permitir el descanso y la desconexión necesaria de los futbolistas para recuperar tanto el cuerpo como la mente.

Y eso que estamos en la hora de la verdad para el Valencia. Os lo decía la semana pasada. Con tres rivales de tu liga, Rayo, Osasuna y Getafe no se puede fallar. En Vallecas no se hizo y ahora toca hacerlo en Mestalla. Son siete partidos sin ganar en tu estadio. Pero como reza la frase por una cuestión estadística “cuantas más derrotas más cerca estás de la victoria”. Pues eso… a ver si toca ya este domingo…