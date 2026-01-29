Hoy venía pensando en… la decisión de Valencia Basket.

Me parece más que acertada. La de jugar con público hoy en el Roig Arena pese a la recomendación de la Delegación de Gobierno. Ya se le hizo caso a esa recomendación ante el Happoel y Valencia Basket acabó pagándolo con una derrota. Hoy no habrá excusa para que los de Pedro Martínez dobleguen a Maccabi.

Y me parece acertado que lo haya restringido, ese acceso de público, únicamente a sus 11.000 abonados. Es la mejor manera de asegurarse que quien vaya hoy al Roig Arena lo haga con la intención de ver simplemente un partido de baloncesto. ¿Qué también puede un abonado montar jaleo? Puede, pero es menos probable.

Entiendo las reivindicaciones de todo el mundo. Comprendo que lo que ha hecho Israel con Palestina es una barbarie que hay que condenar todos los días pero… ¿qué culpa tiene Valencia Basket de tener que jugar contra un equipo de ese país? FIBA autorizó recientemente que los equipos viajaran a Israel y Valencia Basket lo hizo así que no tendría ningún sentido que se pueda ir a jugar allí y que hoy se tuviera que disputar el partido a puerta cerrada en Valencia. Ninguno.

Y debería ser misión de la delegación de gobierno a través de sus fuerzas de seguridad quien garantizara precisamente eso: la seguridad de todo aquel que quiera ir hoy a ver un partido de baloncesto. En el del Happoel se curaron en salud y nadie se atrevió a contravenir aquella recomendación. Y esta vez han intentado hacer lo mismo recomendando a Valencia Basket que el parido fuera a puerta cerrada como si al hacerlo con público no se pudiera garantizar esa seguridad que ellos mismos deberían de garantizar. Mal. Afortunadamente Valencia Basket, a mi juicio, ha tomado una sabia decisión para que haya público en un deporte cuyos aficionados son muy diferentes a los del fútbol y se caracterizan por ser nada violentos.

Y venía pensando en Valencia Basket que ayer perdió a una de sus leyendas: Brad Branson. Yo crecí viéndole jugar en Valencia. Seguro que hoy tendrá su emotivo homenaje en el Roig Arena… con público…