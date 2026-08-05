Un hombre de 62 años mata a un joven de 20 en un local de València y confiesa el crimen

Un hombre de 62 años ha matado este miércoles a un joven de 20 años en un local de València, por causas que se investigan, y posteriormente ha confesado el crimen en una llamada a la Policía Nacional, que lo ha detenido.

Tras recibirse la llamada en el 091, sobre las 09:30 horas de este miércoles, se han trasladado al lugar, la calle de los Hierros, agentes del grupo de Homicidios y Policía Científica, según ha informado a EFE la Policía Nacional.

La víctima mortal es un joven de 20 años, de nacionalidad colombiana, al igual que el agresor, y murió tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente metálico que se ha encontrado en el lugar de los hechos.