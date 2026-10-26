La Generalitat gestiona la retirada de 5.000 toneladas de residuos tras la dana Adam

La Generalitat está coordinando desde Font d’en Carrós (Valencia) la retirada de residuos de los puntos de acopio de la Safor afectados por la dana Adam. Hasta el momento se han retirado 5.000 toneladas de residuos que son gestionadas en este centro y en el de El Campello.

Los ayuntamientos de la comarca de la Safor han habilitado once puntos y los de la Marina Alta cinco para facilitar la retirada de los residuos y enseres acumulados a consecuencia de las inundaciones. En la Safor, la Generalitat trabaja junto al Consorci de Residus V5-COR. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado la rapidez del dispositivo para gestionar la retirada y el trabajo de separación de los materiales.

Oliva y Els Poblets son los municipios donde se ha acumulado un mayor volumen de materiales, por lo que se están reforzando las tareas de retirada y el apoyo a los ayuntamientos para trasladar los enseres de gran tamaño.