La Generalitat Valenciana ha activado la situación de preemergencia en todo el territorio de la Comunitat como medida preventiva tras el hundimiento del buque mercante Med Emre, que transportaba unas 7.000 toneladas de gasóleo y se ha hundido esta pasada noche al norte de Ibiza, a unas 30 millas de la isla y 57 de la costa valenciana.

A bordo del barco viajaban 17 tripulantes, que fueron rescatados por Salvamento Marítimo. Uno ha fallecido y cinco de ellos han sido trasladados a hospitales valencianos.

La principal preocupación ahora es determinar si el hundimiento ha provocado algún vertido de combustible y cuál podría ser su alcance medioambiental. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha apuntado a que, por el momento, no se han observado indicios de contaminación en la zona. Insiste en que hay que esperar a los vuelos de reconocimiento para conocer la posible afección y decidir si es necesario adoptar nuevas medidas.

A estas horas el vicepresidente primero del gobierno y ministro de transportes, Carlos Cuerpo, asiste a la reunión de seguimiento de las operaciones relacionadas con el naufragio en el Centro de Salvamento Marítimo de Valencia.