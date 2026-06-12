Fin de semana de tiempo estable y con temperaturas al alza en la Comunitat

El fin de semana se presenta en la Comunitat Valenciana con tiempo en general estable y temperaturas en ascenso, mientras el viento soplará flojo salvo en la provincia de Alicante, donde será de mayor intensidad, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Viernes

Cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior norte de Castellón, y sin cambios o en ligero descenso en el resto; máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con tendencia a componente este, flojo a moderado en horas centrales, más intenso en la provincia de Alicante.

Sábado

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en Castellón, más marcado en el interior norte, y con cambios ligeros en el resto; máximas en ascenso ligero o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, con tendencia a componente este, flojo a moderado en horas centrales, más intenso en la provincia de Alicante.

Domingo

Cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior norte. Temperaturas en ascenso ligero o sin cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a este y sureste con intervalos de moderado ocasionales.