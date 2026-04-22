El Festival de Cometas de València tendrá lugar el 3 de Mayo tras su aplazamiento

València acoge el próximo 3 de mayo una nueva edición del Festival de Cometas, que alcanza su 25ª edición consolidado como una de las propuestas más singulares y atractivas del calendario deportivo y de ocio de la ciudad.

Durante el festival, el cielo del litoral de València se llenará de color con la participación de cometas de todo tipo, desde modelos tradicionales hasta cometas gigantes, acrobáticas y tridimensionales, en un amplio espacio de vuelo habilitado para la ocasión. La cita contará con la presencia de pilotos especializados que ofrecerán exhibiciones a lo largo del día y combinarán espectáculo y técnica en un entorno único junto al mar Mediterráneo.

El programa incluirá también talleres infantiles gratuitos, en los que niños y niñas podrán aprender a construir y hacer volar sus propias cometas con el objeto de fomentar la participación activa y el aprendizaje a través del juego. Estas actividades, junto a las zonas de vuelo libre, convierten el festival en una propuesta pensada para disfrutar en familia y acercar esta práctica a nuevos públicos. Los talleres tendrán lugar entre las 11,30 y las 14 horas mientras que las exhibiciones serán de 11:30 a 20 horas.

Organizado por la Fundación Deportiva Municipal de València, el Festival de Cometas se ha consolidado como una de las citas más singulares del calendario y reune cada año a miles de personas entre ciudadanía y visitantes. Su carácter abierto, participativo y visual lo convierte en una actividad clave para dinamizar el frente marítimo y promover el ocio activo en un entorno natural privilegiado.