Expertos concluyen que es necesario un protocolo de actuación que evite que las zonas DANA se vean de nuevo afectadas

Conocer el riesgo tras la DANA de Octubre de 2024 es el primer paso para avanzar hacia las actuaciones pendientes de realizar y hacia una mejor prevención en las zonas afectadas. La publicación “Espacio Catarsis” es una iniciativa promovida por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, tras la DANA del 29 de octubre de 2024, en colaboración con otros colegios profesionales facultativos, y desarrollada en el marco de la subvención del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la difusión, el fomento y la investigación de la arquitectura.

Según los expertos es necesario un protocolo de actuación, de prevención y de mitigación de daños que evite que la población, así como también los recursos públicos y privados, sean víctimas reincidentes ante situaciones de riesgo. Cristina Moreno, arquitecta municipal de Aldaia, afirma que la cooperación ha sido clave en la post DANA y para avanzar es necesario el apoyo del resto de administraciones.

Entre las herramientas de prevención que se plantean poner en acción la gestión del suelo y sus recursos naturales; o que la planificación urbana municipal, supramunicipal y territorial no recaiga en oficinas técnicas dirigidas sólo por arquitectos.