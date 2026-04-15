ECONOMÍA

Los economistas reclaman soluciones urgentes al problema de financiación de la Comunitat Valenciana

Afirman que la Comunitat Valenciana está en la parte alta de tributación a nivel comparativo.

Amparo Sánchez

València |

Imagen de recurso. Dinero físico
Imagen de recurso. Dinero físico | Freepik

El Colegio de Economistas de Valencia reitera la necesidad de contar con una solución para la injusticia tributaria y la financiación de la Comunitat Valenciana. Así lo ha reclamado el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, quien ha insistido en que el nuestro no es un territorio rico.

No contar con una adecuada financiación ha provocado según Enríquez que tengamos una tributación alta en la mayoría de los impuestos autonómicos, que se pagan más que en otras comunidades. Ha insistido en que "la Comunitat Valenciana tiene una renta per cápita del 86% de la renta nacional, somos pobres, y encima de que somos pobres, somos contribuyentes netos al sistema", por ello ha reclamado solventar este problema ya casi endémico.

Afirma que mientras se mantenga el déficit de la Comunitat Valenciana no pueden exigirle al ejecutivo autonómico que regule a la baja los tributos actuales.

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