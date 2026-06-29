Las denuncias por violencia machista aumentan un 5,8% en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre del año

Los juzgados de la Comunitat Valenciana recibieron durante el primer trimestre de este año un total de 7.080 denuncias por violencia machista, esto supone un 5,8 por ciento más que las registradas en el mismo periodo de 2025. Así lo recoge el informe estadístico trimestral publicado este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este documento se refleja además el aumento del 14,6% de las víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor. Sobre esto ha puesto el foco, a preguntas de Onda Cero, Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género: "Hay que preguntarse por qué no quieren seguir adelante, si es por miedo, presión o desconocimiento, y ponerle remedio".

Por otra parte, se ha detectado un descenso del 2,4 % de las órdenes de protección adoptadas, --936 por 959 por del año anterior--, en paralelo a la bajada del 1,4 % en las solicitudes presentadas para su adopción, 1.188 en total, frente a las 1.205 de un año antes.

La Comunitat Valenciana tiene la cuarta tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres más alta de España, con 23, mientras que la media nacional se situó en 18,1.

Por provincias, Alicante contabilizó entre enero y marzo de 2025 un total de 2.892 denuncias y 2.674 mujeres víctimas de violencia de género, frente a las 2.431 y 2.346 del mismo periodo del año anterior, respectivamente.

En Castellón, las denuncias fueron 951 y las víctimas 841 (por 755 y 669 de un año antes, respectivamente) y en Valencia se registraron 3.237 denuncias y 2.802 víctimas, por debajo de las 3.509 y 3.209, por ese orden, contabilizadas en el primer trimestre de 2025.

Las tres provincias superan la media nacional en cuanto a la tasa de mujeres víctimas por violencia de género por cada 10.000 mujeres. En Alicante es del 26, en Castellón del 27 y en Valencia del 19,9.