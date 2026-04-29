Consum obtuvo 122 millones de euros de beneficio en 2025 un 12´3% más respecto a 2024

Consum cerró 2025 con un incremento del 12´3 por ciento de su resultado que alcanzó los 122 millones de euros. Su facturación creció cerca de un 10 por ciento con un total de 5163 millones de euros. Son algunas de las cifras de su balance que han presentado este miércoles. De cara a este año esperan que la subida del gasoil no afecte a sus precios.

Según Antonio Rodríguez, director general de Consum, los precios de algunas materias primas van a la baja mientras que otras si están subiendo lo que está generando cierta presión por parte de los proveedores. Asegura que por el momento no han modificado sus precios aunque verán cuanto pueden mantener la situación actual.

Insiste en que el sector de la distribución alimentaria está haciendo un gran esfuerzo favoreciendo que los precios sean competitivos y los más bajos de Europa. La cooperativa ha mantenido el 6º puesto del ranking nacional de empresas de distribución por superficie, aumentando su cuota hasta casi un 5%.

Gestión eficiente

Según el director general de Consum sus resultados reflejan una gestión más eficiente puesto que han conseguido llegar a más clientes, mejorar el margen gracias al crecimiento de los productos frescos y, al mismo tiempo, mantener un buen control del gasto. Además siguen apostando por los proveedores nacionales.

Ha reiterado que mantendrán sus mostradores de fresco para seguir atendiendo a todos los perfiles de consumidores. Con las nuevas aperturas, la red comercial de Consum cuenta con 1.017 establecimientos, 514 propios y 503 Charter, y uno de sus objetivos pasa por contar con su primer establecimiento en Madrid en 2028 y que estará ubicado en Parla.

Consum creó 1.162 nuevos puestos de trabajo en 2025, hasta alcanzar una plantilla de 23.031 trabajadores. El 93,8% de la plantilla son socios trabajadores, es decir propietarios de la Cooperativa, que se implican en la gestión y se reparten los resultados.