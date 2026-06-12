Un alumno de Elche, mejor nota en la fase obligatoria de la PAU en la Comunitat con un 9,8 sobre 10

El 95,23 % de los estudiantes que se han presentado a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana, celebradas del 2 al 4 de junio, ha aprobado la selectividad, según ha informado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. El curso anterior, el índice de aprobados en la fase ordinaria fue del 95,68 %.

El alumnado que ha afrontado la Prueba de Acceso a la Universidad ha podido hacerlo con totales garantías, después de que el departamento dirigido por Carmen Ortí garantizara los servicios mínimos del 100 % en la evaluación de la prueba, avalados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La nota media del alumnado se sitúa en un 6,35 sobre 10 (fase obligatoria), frente al 6,39 del curso pasado. La nota media ha sido similar en hombres (6,28) y en mujeres (6,39). En cuanto a los resultados por universidades, la nota media más alta ha sido de 6,52 en la Universidad Miguel Hernández de Elche, seguida de la Universitat Jaume I con un 6,42, la Universidad de Alicante con un 6,37, la Universitat de València con un 6,27 y la Universitat Politènica de València con un 6,25.

En cuanto a los porcentajes de aprobados, encabeza la lista la Universitat Miguel Hernández de Elche, con el 95,91 %. En la Universitat Jaume I de Castellón ha sido de un 95,78 %; en la Universidad de Alicante, de un 95,00 %; en la Universitat de València, de un 94,95 %, y en la Universitat Politecnica de València, de un 94,53 %.

A la convocatoria ordinaria de las PAU de este mes de junio se han presentado un total de 25.503 estudiantes en la Comunitat Valenciana, de los cuales 7.168 corresponden a la Universitat de València, 6.303 a la Politècnica de València, 4.663 a la Miguel Hernández, 4.416 a la Universidad de Alicante y 2.953 a la Jaume I de Castellón.

Los mejores resultados

La mejor nota de la Comunitat Valenciana en la fase obligatoria de las PAU (sobre 10 puntos) ha sido para un alumno del Colegio la Purísima, que realizó la prueba en la Universidad Miguel Hernández de Elche y ha obtenido una cualificación de 9,8 puntos.

Por universidades, la mejor nota de la fase obligatoria de la PAU en la Universitat de Alicante corresponde a una alumna del IES Pare Vitoria, con un 9,76. En la Universitat Politècnica de València corresponde a un alumno del IES Abastos, con un 9,73. En la Universitat de València, una alumna del IES Maria Carbonell i Sànchez, con un 9,74, y, por último, el mejor resultado de la Universitat Jaume I es el de una alumna del IES La Plana, con un 9,71.

Notas medias por asignaturas

En cuanto a las calificaciones, las materias obligatorias han registrado una calificación media de 6,99 en Historia de la Filosofía; 6,26 en Historia de España; 6,19 en Lengua Castellana y Literatura II y 5,41 en Valencià, Llengua i Literatura II.

Por lo que hace a las lenguas extranjeras, la nota media de Inglés se ha situado en un 7,21, mientras que las de Francés, Alemán e Italiano se han situado en un 8,44, un 7,52 y un 6,8 respectivamente.

En la modalidad artística, Dibujo Artístico II se sitúa con un 7,58 de media; Análisis Musical II en un 7,52 o Artes Escénicas II en un 7,04. Para la modalidad de ciencias, la nota media se registra en un 6,34 en Matemáticas II. En la modalidad general, la nota media se sitúa en un 5,34 en Ciencias Generales. Por último, en la modalidad de humanidades y ciencias sociales se ha evaluado con una calificación media de 6,12 la materia de Latín II y de 5,32 la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

Revisión y convocatoria extraordinaria

Desde este viernes todo el alumnado puede consultar las notas en la web.

Los alumnos podrán solicitar la revisión de los exámenes los días 15, 16 y 17 de junio, concluyendo este último día a las 14.00 horas. Por su parte, la Comisión gestora realizará la resolución de las correcciones el 19 de junio. El periodo para ver los exámenes será los días 22 y 23 de junio en las provincias de Valencia y Castellón y el 25 y el 26 de junio en la provincia de Alicante.

La convocatoria extraordinaria se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio y la entrega de notas será el 7 de julio a partir de las 17.00 horas. El plazo para solicitar revisiones de exámenes en la convocatoria extraordinaria será del 8 al 10 de julio, finalizando el plazo a las 14.00 horas del 10 de julio. El periodo para solicitar la visualización de los exámenes será el 15 y 16 de julio y la visualización de los mismos será el 20 de julio.