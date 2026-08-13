La Generalitat participa en la reunión sobre el reparto de menores y reclama recursos

El Gobierno y las comunidades autónomas se reúnen este jueves para abordar la acogida y el reparto de menores migrantes no acompañados tras la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta. La Comunitat Valenciana participa finalmente en el encuentro de forma telemática, a través de la directora general de Infancia, Angélica Gemma Such. La asistencia de la Generalitat Valenciana no estaba inicialmente prevista debido al acuerdo con Vox. Finalmente, Such se ha incorporado por vía telemática a la reunión convocada por el Gobierno central.

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha explicado antes del encuentro qué espera el Ejecutivo valenciano de la reunión. La Generalitat reclama que cualquier decisión sobre el reparto vaya acompañada de una planificación adecuada y tenga en cuenta la capacidad y los recursos disponibles en cada territorio.

Una de las principales cuestiones que plantea el Ejecutivo valenciano es la financiación necesaria para atender a los menores que sean derivados a la Comunitat Valenciana. Desde la Generalitat defienden que la acogida debe realizarse con los recursos suficientes para garantizar una atención adecuada y evitar una mayor presión sobre el sistema autonómico de protección de menores.

En esta línea también se ha pronunciado la alcaldesa de València, María José Catalá. La primera edil ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que el reparto de menores vaya acompañado de los medios económicos y materiales necesarios para que las administraciones puedan asumir su atención.

Desde la Generalitat Valenciana también han señalado cuál consideran que debe ser el primer paso antes de establecer la distribución de los menores migrantes entre las autonomías. El Ejecutivo valenciano pide al Gobierno central que analice la situación de los diferentes sistemas autonómicos de protección y las plazas disponibles antes de concretar el reparto.