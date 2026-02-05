CULTURA

La Consellera y el Ministro de Cultura se reunirán en próximos días para analizar las reivindicaciones de la Generalitat

Entre las medidas, para contar con más apoyo por parte del gobierno central, mejorar la financiación del Palau de Les Arts de Valencia.

Amparo Sánchez

València |

La Consellera y el Ministro de Cultura durante la reunión que han mantenido en Valencia.
La Consellera y el Ministro de Cultura durante la reunión que han mantenido en Valencia. | GVA

La Consellera de Cultura, Carmen Ortí, se ha reunido con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que ha trasladado las diversas reivindicaciones por parte de la Generalitat en el ámbito cultural. Ambos han acordado reunirse en los próximos días para analizar más en profundidad cada una de las peticiones aunque sobre Les Arts Ortí asegura que ha visto buena predisposición por parte del Ministro.

Urtasun ha recordado que en 2025 realizaron una aportación record a Les Arts de más de 2 millones y medio de euros. Se ha mostrado dispuesto a tenderle la mano a la Consellería en este y otros asuntos.

Previamente ambos han participado en la inauguración del 37 Congreso de Librerías que se celebra en Valencia hasta el sábado. Bajo el lema “Inteligencia Humana” reivindicará a lo largo de dos jornadas de trabajo el papel de las librerías independientes en la promoción y mantenimiento de la bibliodiversidad como elemento diferenciador y necesario en una sociedad plural.

Urtasun ha destacado en la inauguración que “las librerías son lugares donde se construye ciudadanía crítica, donde se fomenta el pensamiento libre, donde el libro sigue siendo una herramienta de emancipación personal y colectiva”.

