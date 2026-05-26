El Consell del PP pacta con Vox los presupuestos de 2026, que incluirán la "prioridad nacional"

El Consell, liderado por el PP valenciano, y Vox han acordado aprobar a finales de julio en Les Corts los presupuestos autonómicos para 2026, tras haber negociado medidas como la "prioridad nacional", que defiende la formación de Santiago Abascal.

Así lo ha anunciado el síndic de Vox, José Mª Llanos, quien ha mostrado "satisfacción" por haber logrado el "compromiso" del Partido Popular y del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca para impulsar una serie de medidas que considera "urgentes y prioritarias".

Sobre la prioridad nacional, ha señalado que el acuerdo se basa en "exactamente lo mismo que se ha acordado" entre PP y Vox en los recientes pactos de gobierno en Extremadura y Aragón, que supone situar a "los españoles primero" en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda, tanto en compraventa como en alquiler.

Preguntado por si será una prioridad basada en el concepto de "arraigo", que defiende el PP, el síndic de Vox ha insistido en que su partido es "muy claro" al respecto y "siempre" respetará la legislación estatal y autonómica.

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, ha celebrado que "hoy es un gran día" por este acuerdo presupuestario, que a su juicio demuestra que en la Comunitat hay "estabilidad política frente al caos, desgobierno y crispación" en la política estatal.

Cuestionado por la prioridad nacional, Pastor ha sostenido que "es un tema ya superado" y que "no se trata de excluir a los inmigrantes, sino de priorizar las ayudas que se conceden a los ciudadanos".

Tanto PSPV como Compromís han criticado el acuerdo y han exigido al jefe del Consell que aclare cuáles son sus "cesiones" a Vox con "luz y taquígrafos".

El socialista José Muñoz ha denunciado que la Comunitat será la primera en aplicar la prioridad nacional para que él "pueda mantenerse en el poder" y ha augurado que, con estos presupuestos, solo habrá "más desigualdad, más persecución de los derechos y libertades y más involución".

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha augurado que "no hay que ser Nostradamus para tener clarísimo que estos presupuestos supondrán más recortes de derechos y en los servicios públicos, cesiones a Vox a cascoporro y más ataques al valenciano y a nuestra cultura".

El Consell aprobará el proyecto de presupuestos el próximo viernes, 29 de mayo, tras lo que los consellers comparecerán en Les Corts para presentar los números de sus departamentos entre el 2 y el 4 de junio.

El pleno de debate de totalidad tendrá lugar el 17 de junio, tras lo que se podrán presentar enmiendas parciales hasta el 29 de junio. El proyecto de ley de presupuestos se debatirá en comisión entre el 13 y el 15 de junio. Finalmente, la previsión es que el dictamen final salga adelante durante el 21 y 22 de julio.