El Consell amplía las ayudas al alquiler para las familias afectadas por la dana

El Pleno del Consell ha aprobado las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de nuevas ayudas urgentes de alquiler de vivienda para el ejercicio 2026, con el propósito de contribuir a paliar los efectos producidos por el temporal de viento y lluvias que afectó a la Comunitat Valenciana en octubre de 2024.

El decreto establece ayudas para el arrendamiento a las personas físicas propietarias o arrendatarias cuya vivienda habitual y permanente esté situada en alguno de los municipios afectados por la dana, y que la propia vivienda o el edificio en el que se ubique hayan sufrido daños que impidan el acceso o uso seguro de la misma.

Las ayudas pueden ascender hasta los 800 euros mensuales, salvo que en el contrato de arrendamiento conste un coste menor, en cuyo caso el importe a conceder será este último. Según el portavoz del Consell Miguel Barrachina se trata de dar apoyo a aquellas personas que todavía no han podido recuperar sus viviendas.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 30 de septiembre. Las solicitudes y la documentación requerida se deberán presentar preferentemente de manera telemática, a través de la sede electrónica de la Generalitat, o presencialmente en el registro del Servicio Territorial de Vivienda de la provincia de Valencia o en los puntos habilitados para su presentación.

Estas subvenciones se conceden de forma directa por concurrir razones de interés económico, social y humanitario, además de atender, por parte de la Generalitat, las necesidades de alquiler de las personas afectadas por la inhabitabilidad sobrevenida de sus viviendas como consecuencia del temporal.