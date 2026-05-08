POST DANA

El Consell amplía las ayudas al alquiler para las familias afectadas por la dana

Se trata de una segunda fase de recuperación tras las primeras ayudas al alquiler de emergencia que permitieron atender a 1436 familias. El importe global de estas ayudas asciende a siete millones de euros.

Amparo Sánchez

València |

Una mujer observa varias viviendas destruidas por la DANA de València a su paso por Chiva
Una mujer observa varias viviendas destruidas por la DANA de València a su paso por Chiva | Kai Försterling - Agencia EFE

El Pleno del Consell ha aprobado las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de nuevas ayudas urgentes de alquiler de vivienda para el ejercicio 2026, con el propósito de contribuir a paliar los efectos producidos por el temporal de viento y lluvias que afectó a la Comunitat Valenciana en octubre de 2024.

El decreto establece ayudas para el arrendamiento a las personas físicas propietarias o arrendatarias cuya vivienda habitual y permanente esté situada en alguno de los municipios afectados por la dana, y que la propia vivienda o el edificio en el que se ubique hayan sufrido daños que impidan el acceso o uso seguro de la misma.

Las ayudas pueden ascender hasta los 800 euros mensuales, salvo que en el contrato de arrendamiento conste un coste menor, en cuyo caso el importe a conceder será este último. Según el portavoz del Consell Miguel Barrachina se trata de dar apoyo a aquellas personas que todavía no han podido recuperar sus viviendas.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 30 de septiembre. Las solicitudes y la documentación requerida se deberán presentar preferentemente de manera telemática, a través de la sede electrónica de la Generalitat, o presencialmente en el registro del Servicio Territorial de Vivienda de la provincia de Valencia o en los puntos habilitados para su presentación.

Estas subvenciones se conceden de forma directa por concurrir razones de interés económico, social y humanitario, además de atender, por parte de la Generalitat, las necesidades de alquiler de las personas afectadas por la inhabitabilidad sobrevenida de sus viviendas como consecuencia del temporal.

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