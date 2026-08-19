La Comunitat Valenciana en riesgo extremo de incendios forestales por la alerta roja por calor

El viento de poniente previsto para este miércoles hará que las temperaturas vuelven a disparar los termómetros en toda la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado para esta jornada tres avisos rojos por peligro extraordinario derivado de temperaturas máximas que pueden llegar a los 42 °C en el litoral norte de Alicante; a los 43 °C en el litoral norte de València y los 44 °C en litoral sur de València.

Aunque el episodio de temperaturas extremadamente altas afectará previsiblemente en las provincias de València y Alicante, no es descarta que se extienda en el sur de Castelló y que se prolongue hasta el viernes, como ha confirmado en Onda Cero, el Delegado de AEMET en València, Jorge Tamayo.

Temperaturas que también son muy altas en el mar mediterráneo, aunque según ha explicado Tamayo, no es la única condición para que, de cara en otoño, se pueda producir una DANA como la vivida en 2024.

Lo que sí que provocan estas temperaturas tan altas es el riesgo de incendios forestales, por eso, la Consellería de Emergencias ha establecido el nivel 3 de preemergencia del Plan especial ante el riesgo de incendios forestales en toda la Comunidad Valenciana desde este miércoles y hasta el próximo viernes. El secretario autonómico de Emergencias e interior, Fernando Lasheras ha pedido extremar las precauciones.

Restricciones de usos y en los parques naturales

Lasheras ha citado que la resolución establece, entre otras restricciones, la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros).

“Es fundamental también actuar con la máxima responsabilidad y respetar la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros) y la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales”, ha remarcado el secretario autonómico.

Asimismo, con motivo de esta situación meteorológica extraordinaria, se añaden una serie de restricciones adicionales, como la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, dentro de los parques naturales Sierra d'Espadà, Sierra Calderona, Chera-Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Turia, Hoces del Cabriel, zona forestal del parque natural de la Albufera, Marjal de Pego-Oliva, Penyal d'Ifac, Sierra de Mariola, Font Roja, el Montgó y Serra Gelada.

Se exceptúa de esta prohibición el tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios enclavadas dentro de los parques naturales.

Igualmente, la situación de preemergencia establecida prohíbe cualquier prueba deportiva que transcurra por terreno forestal y la suspensión de las ya autorizadas para el periodo indicado. Además, las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat, y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales no podrán realizar actividades deportivas y/o recreativas fuera de las instalaciones propias de los mismos.

Lasheras ha añadido que “a tenor del máximo riesgo de incendios que conlleva este episodio climático, se han programado vuelos diarios de vigilancia que recorrerán preventivamente las zonas afectadas por las alertas en previsión de posibles incendios forestales, siguiendo así las indicaciones del PEIF para cuando se activa en nivel 2 o 3 de preemergencia”.

“Los vuelos estarán supeditados a que las condiciones meteorológicas sean adecuadas y a las necesidades de los servicios de extinción ya que, en cualquier caso, los servicios de emergencias están prevenidos para actuar en el momento que fuera necesario”, ha recordado el secretario autonómico.

Protección de las personas y espacios

Fernando Lasheras ha mencionado igualmente que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha emitido una nota informativa en la que se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita los próximos días el CCE, con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Según Lasheras, “la finalidad es que se extremen las precauciones y la responsabilidad, en especial en la atención de los colectivos de población más vulnerables y en la vigilancia de las zonas naturales por su exposición al riesgo de incendios forestales.

La nota informativa incluye un enlace a la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos' (GuiaRecomendaciones) y los consejos a la población sobre olas de calor disponibles en X @GVA112 y la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Recuerda también que, en caso de producirse incidencias importantes en algún municipio, deberá informar al CCE por los canales habituales o a través del teléfono de emergencias 1·1·2 Comunitat Valenciana.

Recomendaciones sobre “bous al carrer”

Por otro lado, la Conselleria de Emergencias e Interior ha emitido unas recomendaciones dirigidas a proteger el bienestar animal en las celebraciones de “bous al carrer”, en las que propone no realizar estos festejos entre las 12.00 y las 19.00 horas.

En caso de celebrarse, la Conselleria recomienda que el tiempo de exhibición de cada res, considerada individualmente, no supere los diez minutos y que sea controlado por el director del festejo o el propio ganadero con la asistencia del experto taurino, colaboradores voluntarios y, en su caso, personal veterinario.

Emergencias recuerda lo establecido en el reglamento regulador de los festejos de “bous al carrer” sobre los corrales habilitados para las reses, que deben cumplir con una serie de características, de tamaño, suministro de agua, ventilación y zonas de sombra, entre otras, para garantizar el descanso y seguridad de los animales.