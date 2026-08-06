La Comunitat Valenciana lidera el crecimiento de población en España y supera los 5,57 millones de habitantes

La Comunitat Valenciana alcanzó los 5.574.948 habitantes a 1 de julio de 2026, lo que supone un incremento del 0,43% respecto al trimestre anterior, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este avance es el mayor registrado entre todas las comunidades y ciudades autónomas, por delante de Baleares y Asturias.

En el último año, la Comunitat ha ganado 96.874 habitantes, pasando de 5.478.074 residentes a los actuales 5.574.948, lo que representa un crecimiento interanual cercano al 1,8%, muy por encima de la media nacional, situada en el 0,9%. El aumento demográfico se explica principalmente por el crecimiento de la población nacida en el extranjero, que suma casi 23.000 personas más en solo tres meses, mientras que la nacida en España apenas aumenta en algo más de 800 residentes.

Del total de la población valenciana, 4.401.133 personas tienen nacionalidad española y 1.173.815 son extranjeras. Además, la Comunitat cuenta con 2.751.166 hombres y 2.823.782 mujeres, con un incremento que también se concentra entre la población nacida fuera de España. A nivel nacional, España alcanzó un nuevo máximo histórico con 49,8 millones de habitantes, tras sumar más de 104.000 personas durante el segundo trimestre del año, un crecimiento atribuido igualmente al aumento de la población extranjera.