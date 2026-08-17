La Comunitat Valenciana arranca la semana con temperaturas en ascenso que dejarán máximas de hasta 43 grados

La Agencia Estatal de Meteorología apunta que hoy se espera un día típico de verano, con régimen de brisas y temperaturas altas, pero normales para la época del año.

El delegado de Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, advierte un cambio en el tiempo respecto a este pasado fin de semana que registró tormentas muy fuertes en municipios de la provincia de Castellón como Bejís o Castellfort.

El episodio de viento de poniente que afectará a la Comunitat Valenciana este miércoles y jueves provocará una situación meteorológica "muy adversa" y dejará temperaturas máximas que podrán alcanzar los 43 grados tanto en zonas de prelitoral como de litoral, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología,

Ante el alza de las temperaturas, la Conselleria de Sanidad ha decretado para hoy el riesgo rojo por calor para este lunes en municipios de 14 comarcas de la Comunitat Valenciana, tras una primera quincena de agosto que ha dejado 64 muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Instituto de Salud Carlos III.

Por otro lado, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto en toda la Comunitat Valenciana, según detalla el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), que advierte de la posibilidad de tormentas secas en la provincia de Castellón y el interior de Valencia.