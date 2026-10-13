Compromís habla "con todo el mundo" para cerrar una candidatura valenciana inclusiva

Los movimientos en la izquierda para las elecciones generales del 29 de noviembre aceleran las negociaciones para configurar las candidaturas también en nuestro territorio. Tras el acuerdo de colaboración entre Podemos y Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, y la elección de Ada Colau como candidata del Frente Amplio, Compromís insiste en la necesidad de construir una alternativa propia aquí en la Comunitat Valenciana.

El síndic en Les Corts, Joan Baldoví, asegura que están hablando “con todo el mundo”, incluidos Podem y Esquerra Unida, para lograr una candidatura valenciana, que reúna a las distintas sensibilidades a la izquierda del PSOE.

Baldoví pide ir “partido a partido” hasta el 16 de octubre, fecha límite para registrar las coaliciones, y defiende también una lista conjunta con el PSOE al Senado para evitar que la derecha mantenga el control de la Cámara Alta, aunque asegura que no hay contactos formales.