Comienza el asfaltado nocturno de Marqués del Túria, en Valencia, donde se instalarán más de 22.000 m² de pavimento fonoabsorbente

El Ayuntamiento de València iniciaba la pasada noche los trabajos de fresado e instalación de la primera banda de rodadura del reasfaltado integral de la Gran Vía Marqués del Túria. La alcaldesa, María José Catalá, ha visitado la obra para supervisar el avance de esta fase, que se ejecuta en horario nocturno de domingo a jueves para minimizar las molestias.

La actuación, la primera intervención integral en la vía en 35 años, abarca el tramo comprendido entre la avenida de Jacinto Benavente y la confluencia de la avenida del Reino de València con la calle de Russafa. La inversión municipal asciende a 1,24 millones de euros. Según ha detallado Catalá el proyecto emplea pavimento fonoabsorbente.

Durante el día se mantiene la circulación en el carril libre y, por completo, en el sentido contrario; de noche se produce el corte total del tráfico. El conjunto de la obra está previsto que finalice en la tercera semana de agosto. Las seis paradas de la EMT del entorno seguirán operativas durante toda la intervención y solo se producirán traslados puntuales para adaptarlas al avance de los trabajos, sin que se suprima ninguna.

El calendario y el plan de obra se han coordinado con la asociación vecinal del Pla del Remei-Gran Vía, con representantes del comercio del centro, la Delegación de Movilidad, la EMT y la empresa adjudicataria.