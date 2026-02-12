El Colegio de Agentes de la Propiedad de Valencia no espera una bajada de los precios de la vivienda este 2026

Según el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia ante la potente demanda de vivienda, y la falta de oferta en la Comunitat Valenciana, los precios no bajarán este año. El pasado año se cerró con un incremento de las compraventas que en nuestro territorio superaron las 100.000 siguiendo la tendencia de años anteriores. Según Vicente Díez, portavoz de COAPI Valencia, sigue siendo muy necesario el impulso de obra nueva.

Afirman que el sector está intentando reaccionar, tal y como refleja la solicitud de visados de obra, aunque reconocen que los altos costes de construcción y la falta de mano de obra siguen frenando a las promotoras de vivienda. En cuanto a la oferta de alquiler afirman que cada vez es un mercado más reducido.

Evolución provincia de Valencia

El pasado año se registraron 40.839 compraventas en la provincia de Valencia lo que supone un incremento del 5´3 por ciento respecto a 2024 y volver a alcanzar máximos históricos desde 2008. A pesar de estas cifras en la capital se produjo un descenso del 2´4% y se llevaron a cabo 9.603 compraventas. Sobre el comportamiento en la ciudad de Valencia respecto a la provincia se debe según Díez a la diferencia de precios entre el área metropolitana y la capital.

Sobre los alquileres creen que están tocando techo y confían en que los precios se moderen. En la actualidad el precio medio del alquiler ofertado en la provincia es de 1.457 euros y en Valencia ciudad de 1.643 euros. En el ámbito hipotecario, durante el cuarto trimestre de 2025 el número de hipotecas sobre vivienda en la provincia ha sido de 27.108.