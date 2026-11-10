Cielo poco nuboso y ascenso de temperaturas, excepto en el interior, este martes en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registrará este martes cielo poco nuboso, con nubes de tipo alto, temperaturas mínimas con pequeños cambios y máximas en ascenso, excepto en el interior.

La provincia de Alicante registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados; la de Castellón, de 15 y 26 grados también; y, la de Valencia, de 16 y 26 grados. El viento será flojo del oeste con intervalos de moderado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De cara a la jornada del miércoles se espera cielo nuboso de nubes altas, que aumenta a cubierto, chubascos dispersos a últimas horas que pueden ser localmente persistentes en el interior, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios y viento flojo del oeste, girando a sur al mediodía.