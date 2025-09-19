DÍA MUNDIAL ALZHEIMER

Los casos de Alzheimer pueden incrementarse a corto plazo tras la DANA

El domingo 21 de Septiembre se celebra el día del Alzheimer una enfermedad que afecta a casi 600.000 personas en la Comunitat Valenciana. Durante toda la mañana han instalado una mesa informativa en la plaza del Ayuntamiento de València.

Amparo Sánchez

València |

Investigaciones del alzhéimer
Investigaciones del alzhéimer | Europa Press / Universidad de Sevilla

La Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV) asegura que a corto plazo incrementará el número de pacientes diagnosticados como consecuencia del estrés provocado por la DANA y que en algunos casos ya se han acelerado los primeros síntomas.

Desde AFAV recuerdan que los recursos no son los adecuados teniendo en cuenta la ayuda que necesitan los pacientes y sus familiares. Reclaman más centros y un censo de pacientes para poder mejor su atención. Ana María Ruiz, presidenta de AFAV, reitera que las familias solas no pueden atender a sus familiares enfermos.

En cuanto al incremento de casos tras la DANA reitera que toda la población ha sufrido viendo las consecuencias e insiste en que la enfermedad no sólo afecta a personas mayores si no que también se detectan casos entre la población joven lo que hace que sea más dramático afrontar el diagnostico.

Client Challenge

AFAV celebrará el próximo lunes, a las siete de la tarde en La Rambleta, un concierto benéfico junto al coro LES VEUS DE LA MEMÒRIA, primer y único coro formado por enfermos de alzhéimer y otras demencias de España y el grupo valenciano REPLAY.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer