Los casos de Alzheimer pueden incrementarse a corto plazo tras la DANA

La Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV) asegura que a corto plazo incrementará el número de pacientes diagnosticados como consecuencia del estrés provocado por la DANA y que en algunos casos ya se han acelerado los primeros síntomas.
Desde AFAV recuerdan que los recursos no son los adecuados teniendo en cuenta la ayuda que necesitan los pacientes y sus familiares. Reclaman más centros y un censo de pacientes para poder mejor su atención. Ana María Ruiz, presidenta de AFAV, reitera que las familias solas no pueden atender a sus familiares enfermos.
En cuanto al incremento de casos tras la DANA reitera que toda la población ha sufrido viendo las consecuencias e insiste en que la enfermedad no sólo afecta a personas mayores si no que también se detectan casos entre la población joven lo que hace que sea más dramático afrontar el diagnostico.
AFAV celebrará el próximo lunes, a las siete de la tarde en La Rambleta, un concierto benéfico junto al coro LES VEUS DE LA MEMÒRIA, primer y único coro formado por enfermos de alzhéimer y otras demencias de España y el grupo valenciano REPLAY.