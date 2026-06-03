CSIF pide "serenidad" en la negociación por la huelga docente y llevará a Fiscalía "ataques" en redes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado "serenidad" y "responsabilidad" a todas las partes para "desencallar" el conflicto educativo en la Comunitat Valenciana.

Así se ha pronunciado el presidente autonómico de CSIF Educación, José Seco, en una rueda prensa ofrecida este miércoles en València que ha contado con la presencia del presidente nacional de la entidad, Mario Gutiérrez y el de CSIF Comunidad Valenciana, Rafael Cantó.

Seco ha defendido la "libertad sindical" para firmar acuerdos, "como la subida salarial de 200 euros hasta 2028", y ha asegurado que, tras apoyarlo, han sufrido "ataques no deseables". "La violencia nunca puede ser moneda de cambio para trabajar; la responsabilidad y contención son elementos clave de una negociación", ha expuesto Seco.

Cantó, por su parte, ha avanzado que llevarán a la Fiscalía esos ataques en redes hacia sus representantes, así como la "retención" el pasado domingo en la Conselleria de Educación al sentir "temor por su integridad física".

"Estamos recogiendo documentación de las citas personales que se hacen. Si hay un delito la Fiscalía debería perseguirlo de oficio", ha asegurado.

En cuanto al estado actual de las conversaciones con la Generalitat, CSIF cree que las propuestas que ha puesto sobre el tapete Educación en la mayoría de puntos que aún se están debatiendo son "insuficientes", como bajada de ratios, plantillas o FP. Por parte de este sindicato, las posturas sí están cercanas en cuanto a carga burocrática y promoción del valenciano.