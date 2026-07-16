La subida del alquiler en València ahuyenta a los estudiantes universitarios

València como ciudad universitaria acoge cada año a miles de estudiantes de toda la Comunitat y el país. Esta oleada de jóvenes, hoy más que nunca, enfrenta dificultades para el alquiler de una habitación o una vivienda asequible. La demanda de alojamiento crece año tras año y con ella, los precios de los pisos de estudiantes, especialmente en las zonas próximas a las universidades. Así lo explica Vicente Díez Crespo, portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia.

Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, enumera las zonas más demandadas por los universitarios.

Pero ¿qué pesa más en el balance de estos jóvenes? A continuación, testimonios de estudiantes de las principales instituciones valencianas que viven durante el curso académico en pisos de alquiler universitario.

Entre los principales retos que enfrentan los alumnos de cara al siguiente curso se encuentra la alta demanda, las modificaciones en el contrato y la subida de los precios en comparación con la calidad de los inmuebles, factores que obligan a los estudiantes en València a buscar opciones alternativas, como apunta la presidenta de Asicval.