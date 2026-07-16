València estrena su Agencia Municipal del Alquiler para movilizar viviendas vacías

El Ayuntamiento de València pondrá en marcha este viernes la nueva Agencia Municipal de Alquiler, un servicio gestionado por AUMSA con el que pretende incrementar la oferta de vivienda en la ciudad movilizando parte del parque de pisos vacíos. La iniciativa, presentada este jueves por la alcaldesa María José Catalá, ofrecerá garantías a los propietarios y permitirá a los inquilinos acceder a viviendas con alquileres un 20% inferiores al precio de mercado.

La agencia actuará como intermediaria entre ambas partes. Los propietarios cederán sus viviendas durante un periodo de siete años y tendrán asegurado el cobro de la renta durante la primera semana de cada mes. Además, AUMSA asumirá la gestión integral del alquiler, incluyendo el mantenimiento y las pequeñas reparaciones del inmueble, mientras que también se encargará de seleccionar a los inquilinos. El proyecto cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Valencia.

Durante la presentación, Catalá explicó que el consistorio estima que en València existen alrededor de 8.000 viviendas vacías, una cifra obtenida a partir del análisis de los consumos de agua. El objetivo es generar confianza entre los propietarios que no alquilan sus inmuebles por miedo a impagos o problemas de gestión, aunque el Ayuntamiento no ha fijado una cifra concreta de viviendas que espera incorporar al programa.

La alcaldesa defendió que esta medida forma parte de la estrategia municipal para aumentar la oferta de vivienda y facilitar el acceso al alquiler, especialmente entre los jóvenes "que quieren emanciparse, pero que se encuentran con un alquiler desproporcionado". También insistió en la necesidad de colaborar con el sector privado para hacer frente a uno de los principales problemas de la ciudad.