La huelga en el sector ferroviario convocada por la representación sindical ha llevado a cancelar desde el inicio del servicio hasta las 9:30 horas dos trenes de la línea de Cercanías C2 València-Xàtiva, uno por sentido, de los 59 trenes programados, otros tres de Alta Velocidad y un Euromed con salida de Alicante, según ha informado Renfe.

El sector ferroviario ha iniciado este martes una jornada de huelga convocada por la representación sindical en Renfe, Adif y las operadoras privadas Ouigo e Iryo para exigir mayor seguridad en la red española. El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para esta jornada que durará 24 horas, que fijan un 75 % en horas punta para cercanías, un 72 % en alta velocidad y larga distancia y un 65 % en media distancia.

En los servicios de Alta Velocidad de la línea Madrid-València, se han suprimido tres trenes: dos trenes Madrid-València y uno València-Madrid; en el Corredor Mediterráneo se ha suprimido el Euromed con salida de Alicante a las 9:15 horas y los viajeros se han desplazado en tren Regional hasta València. En Alicante el servicio circula con normalidad con los servicios mínimos establecidos y también se están cumpliendo en los trenes Regionales.

Desde el Sindicato Ferroviario han indicado que el seguimiento de la huelga es "muy mayoritario", en torno al 80 % del personal que puede secundar la protesta. UGT ha informado de que hasta el momento se están cumpliendo los servicios mínimos sin problemas, salvo los dos servicios de la C2 que estaban entre los servicios mínimos pero no se ha presentado el maquinista. Este sindicato ha destacado que la huelga está convocada por toda la representación sindical del sector ferroviario y de todos los colectivos.

Los trabajadores del grupo Renfe están convocados por el comité general de empresa -formado por el Sindicato de Maquinistas Semaf, CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria (Alferro)- a esta jornada de huelga para reclamar mayor seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que causaron 115 muertos.

A esto se suma la convocatoria del comité general de empresa de Adif, compuesto por UGT (4 representantes), CCOO (4), CGT (2), Sindicato de Circulación Ferroviaria (SC, 2) y Sindicato Ferroviario (SF, 1), mientras que el de Renfe lo forman Semaf (5), UGT (3), CCOO (3), CGT (1) y SF (1).

Por su parte, Semaf ha hecho también una propia para este día en las tres operadoras de viajeros (Iryo y Ouigo además de la pública) y en las de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway, lo que supone una llamada para cerca de 7.000 maquinistas.

Al mediodía, las organizaciones sindicales del Comité provincial de Valencia se concentran en la puerta de la Estación del Norte de València.