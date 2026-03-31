Cada año se detectan 5.026 nuevos casos de cáncer de colon en la Comunitat Valenciana

9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectara a tiempo tal y como ha destacado la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia con motivo del día Mundial Contra el Cáncer de Colon que se celebra cada 31 de marzo.

Los programas de cribado están orientados a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años y en ellos se realiza un Test de Sangre Oculta en Heces para determinar la presencia de sangre no visible que permite detectar lesiones sangrantes, que pueden deberse a pólipos o lesiones premalignas o malignas.

Según el profesor Antonio Llombart el cáncer de colon es uno de los pocos que avisan puesto que un pólipo tarda en desarrollarse entre ocho y diez años.

El cáncer de colon es actualmente el tumor con mayor incidencia en la Comunitat Valenciana, con más de 5.026 nuevos casos anuales, y el segundo con mayor mortalidad en hombres y mujeres. Representa el 14 % de todas las muertes por cáncer. José Antonio Estrada, paciente de cáncer de colon, recomienda estar pendientes de los posibles síntomas.

Los últimos datos apuntan a que en la Comunidad Valenciana un 51% de la población de riesgo, 770.463 valencianos, no han participado en el programa de cribado por lo que les animan a tomar parte de la campaña “Juega tú papel”.