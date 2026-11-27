El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha señalado que la ley que aplica el concepto de la "prioridad nacional" en la Comunitat Valenciana, que prosperó con los votos a favor de PP y Vox, vulnera la legislación europea al exigir más de cinco años de empadronamiento para acceder a la compra de vivienda protegida. Es la primera vez que lo dice sobre una ley ya aprobada.

La ley exige diez años de empadronamiento pero la comisión recuerda que ningún país puede exigir más de cinco. El eurodiputado de Compromís Vicent Marzà reitera que esta respuesta confirma una mentira más de VOX.

El portavoz del Consell Miguel Barrachina cree indispensable que exista arraigo y que no se siga provocando efecto llamada. Ha reiterado que por el momento no han recibido ningún requerimiento judicial.