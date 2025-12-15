TIEMPO

Borrasca Emilia: finaliza la alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia y se activa la amarilla en la provincia

La Aemet marca alerta amarilla también en Castellón y Alicante

ondacero.es

València |

Situación de alerta roja por lluvias extremas por el paso de la borrasca Emilia, en el Barranco del Poyo a su paso por Picanya, a 14 de diciembre de 2025, en Picanya -
Situación de alerta roja por lluvias extremas por el paso de la borrasca Emilia, en el Barranco del Poyo a su paso por Picanya, a 14 de diciembre de 2025, en Picanya - | Rober Solsona - Europa Press

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha actualizado sus alertas por fenómenos meteorológicos y ha decretado el fin de la alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia. De esta forma, la provincia queda en alerta amarilla por lluvias y tormentas.

Por su parte, tendrán la misma alerta amarilla todo Castellón y Alicante, mientras que el sur de Castellón contará con alerta nivel naranja por lluvias, han apuntado desde el CCE.

Para esta jornada se esperan en la Comunitat chubascos localmente fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en las provincias de Valencia y Castellón que cesarán a partir de mediodía en Valencia y, por la tarde, en Castellón, ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas bajarán, de forma ligera en el interior y Castellón; mientras que las máximas anotarán un leve ascenso, más marcado en el interior de Valencia.

Para hoy también se espera viento de componente este moderado en el litoral, rolando a oeste flojo al final de la jornada; y, en el resto de la autonomía, viento flojo del norte y noreste que cambiará a variable con predominio de la componente oeste.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer