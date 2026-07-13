El Ayuntamiento de València refuerza la limpieza del alcantarillado de cara a las lluvias de final del verano

El Ayuntamiento de València, a través del Servicio del Ciclo Integral del Agua, está llevando a cabo, desde el pasado mes de junio, una campaña especial de limpieza de imbornales. El objetivo es reforzar el mantenimiento preventivo de la red de drenaje urbano durante el verano, y preparar la ciudad ante posibles episodios de lluvia.

La planificación municipal contempla actuar sobre aproximadamente 76.700 imbornales, hasta septiembre, en el conjunto de la ciudad. Según el concejal del Ciclo Integral del Agua y de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, la intención es reforzar aquellas zonas en las que se considera necesario intensificar las labores preventivas.

La campaña se intensificará en septiembre, cuando está previsto actuar sobre aproximadamente 25.600 imbornales. El servicio cuenta con un equipo específico de imbornaleros, dotado con vehículos nuevos, todos ellos eléctricos, lo que permite mejorar la eficiencia de los desplazamientos, reducir las emisiones y avanzar hacia una prestación del servicio más sostenible.