El Ayuntamiento de València recomienda a los vecinos comprobar si desde el balcón o terraza de su edificio pueden seguir el eclipse

El Ayuntamiento de València recomienda a sus vecinos y vecinas que antes del próximo 12 de agosto comprueben si desde la ventana, balcón de su casa o la terraza de su edificio se puede seguir el eclipse solar de esa tarde porque es una de las mejores opciones para contemplarlo.

Con esta comprobación, que debe realizarse a partir de las 19:30 horas, podrá saber si se puede ver en su totalidad o si algún otro edificio, árbol o elemento entorpece la visión. En este caso se deberá mirar si en la zona próxima al domicilio se puede ver y si no es así, desde el Ayuntamiento se recomienda acudir en transporte público al Punto Oficial de Observación en la playa de La Malva-Rosa, ya que en esa jornada deben evitarse desplazamientos innecesarios en vehículo privado.

Punto de observación

La playa de La Malva-rosa ha sido habilitada como Punto de Observación Oficial, donde hay previsto un dispositivo de seguridad, emergencias, asistencia sanitaria, protección civil y atención para la prevención de agresiones sexistas por medio de un punto violeta. El Ayuntamiento de València también ha dispuesto un operativo extraordinario de limpieza y recogida de residuos.

Así, los servicios municipales implicados mantendrán este viernes una reunión interna de coordinación para cerrar los detalles del operativo, que incluye más de 200 efectivos. A ellos hay que sumar el incremento de recursos para recoger residuos. En las playas del norte se instalarán diez contenedores de 1.000 litros en diferentes puntos del paseo marítimo, así como 50 parejas de papeleras de 120 litros para envases y resto, mientras que en las playas del sur de la ciudad y los embarcaderos se han instalado papeleras adicionales en los tramos viarios y las zonas urbanas y también se colocarán contenedores metálicos.

El Ayuntamiento de València recuerda que la observación del eclipse deberá realizarse siempre con gafas homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2 2015 para evitar lesiones oculares graves e irreversibles. Si, finalmente, se opta per acudir al punto de observación municipal, EMT València reforzará las conexiones con La Malva-rosa, con especial atención a las líneas 18, 19, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99. Además, el Ayuntamiento cerrará el acceso de la CV-500 a partir de las seis de la tarde y solo podrán acceder las personas residentes con documento acreditativo de esa circunstancia y el transporte público

El Ayuntamiento ha reunido toda la información sobre horarios, movilidad, servicios, recomendaciones de seguridad y preguntas frecuentes en la web https://www.valencia.es/cas/eclipse-inicio.