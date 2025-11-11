El Ayuntamiento de Valencia inicia un nuevo programa de apoyo psicológico para más de 1.500 alumnos de zonas DANA

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha un nuevo programa de acompañamiento psicológico destinado a más de 1.500 alumnos de centros educativos de las tres pedanías de la ciudad afectadas por la DANA del 29 de octubre.

Se trata de un nuevo proyecto centrado en la atención a la comunidad educativa de esos tres núcleos de población --La Torre, el Forn d'Alcedo y Castellar-l'Oliveral-- cuyo objetivo es "mejorar la calidad de vida y del bienestar integral del alumnado mediante la promoción de la salud mental, emocional y social", según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Para el Ayuntamiento de València es fundamental estar al lado de nuestros niños y niñas. Por ello, incorporamos este nuevo programa de acompañamiento específico al servicio de atención psicológica que se viene prestando desde los primeros momentos" tras la DANA, ha señalado la concejala de Educación en la capital valenciana, Rocío Gil.

La intervención propuesta tiene un doble enfoque. Por un lado, facilitar la recuperación y superación individual de las secuelas emocionales detectadas entre la población escolar y, por otro, implementar un modelo de prevención y acompañamiento comunitario que favorezca la resiliencia, el fortalecimiento de factores de protección y la construcción de un entorno escolar seguro, saludable e inclusivo que propicie el desarrollo integral de los alumnos, ha concretado el consistorio.

Los centros educativos donde se realizará la intervención serán: Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Padre Manjón, CEIP Horno de Alcedo, CEIP Castellar Oliveral, CEE (Centro de Educación Especial) Rosa Llácer, Colegio Trinitarias y el Instituto de Educación Secundaria (IES) Ravatxol.

"Queremos aprovechar esta oportunidad para impulsar la coordinación con el equipo docente y las familias, promoviendo una intervención educativa conjunta, coherente y orientada al bienestar de toda la comunidad educativa", ha agregado Rocío Gil.

Entre los fines principales de la iniciativa se señalan: brindar apoyo emocional y psicológico al alumnado, proporcionar herramientas prácticas para la gestión emocional, la resolución de conflictos y la prevención de riesgos psicosociales, así como promover la implicación activa de todos los agentes de la comunidad educativa: alumnado, familias y profesorado.

De manera paralela, el Servicio de Juventud, Familia e Infancia del Ayuntamiento de València lleva a cabo un programa de actividades gratuitas en las pedanías afectadas por la dana que arrancó el pasado mes de septiembre y que se prolongará hasta finales de diciembre.

Esta es una iniciativa que combina el refuerzo educativo para estudiantes de Secundaria y el acompañamiento psicológico para familias, con el objetivo de ofrecer apoyo académico y emocional tras los efectos de las inundaciones provocadas por la dana.

Los talleres de refuerzo educativo, impartidos por personal cualificado, se llevan a cabo de lunes a jueves de 17.30 a 19.30 horas y en grupos organizados por curso y asignatura.

En La Torre, los talleres son las tardes de los miércoles y los jueves; en El Saler-Perellonet, los lunes y miércoles; en el Forn d'Alcedo, lunes y martes; y en Castellar- l'Oliveral, de lunes a jueves. Todas las actividades cuentan con personal responsable y cualificado para garantizar "un entorno seguro y adecuado para el estudio", ha destacado la administración local.

Además, se ha habilitado un servicio gratuito de acompañamiento psicológico para familias en La Torre y Castellar-l'Oliveral, atendido por profesionales con titulación en Psicología y máster en Psicología General Sanitaria, ha añadido el Ayuntamiento.

Este asesoramiento, que asegura seguimiento individualizado, se ofrece desde el 15 de septiembre: los lunes y miércoles por la mañana y jueves alternos por la tarde en Castellar-l'Oliveral; en La Torre, los martes y viernes por la mañana y los jueves alternos por la tarde.

La concejala de Familia, Juventud e Infancia en València, Mónica Gil (Vox), ha destacado "la importancia de esta iniciativa". "Con este programa queremos dar un respaldo real a los jóvenes y a las familias de las pedanías que se vieron afectadas por la dana. El refuerzo educativo busca que ningún estudiante se quede atrás, mientras que el acompañamiento psicológico ofrece herramientas para afrontar las dificultades emocionales y sociales derivadas de una situación tan dura".

Gil ha apuntado que "se trata de un recurso diseñado para ofrecer atención personalizada y profesional que refuerza la cercanía con las familias y reconoce el valor de las pedanías de València".