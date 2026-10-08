El Ayuntamiento invertirá dos millones de euros para remodelar las IDES del norte de la ciudad

El Ayuntamiento de València ha dado vía libre a la primera de las actuaciones previstas para ir mejorando todas las Instalaciones Deportivas Elementales (IDE) de la ciudad. Se trata de pequeñas canchas al aire libre que se encuentran en la mayoría de los casos en parques o jardines, repartidas por todos los barrios y pedanías. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto para remodelar las de la zona norte.

La actuación incluirá un total de 23 IDE situadas en los distritos de Campanar, La Saidïa, Algirós, Benimaclet y Rascanya, así como en las pedanías de Borbotó, Carpesa, Massarrojos, Beniferri y Benimàmet. Entre ellas se incluyen el ‘skate-park’ situado en el tramo VI de los jardines del Turia, junto al puente de San José, así como el ‘pumptrack’ (pista para bicicletas BMX) de Benimàmet, construido hace apenas dos años.

El proyecto permitirá remodelar los vallados y los pavimentos, además de modernizar aquellos elementos deportivos que hayan quedado obsoletos. El consistorio tiene previsto invertir alrededor de dos millones de euros en esta actuación.

Se trata de una primera fase, que se prevé extender por el resto de las instalaciones de ese tipo que hay en la ciudad. De hecho, el gobierno local anunció el pasado mes de enero un plan para rehabilitar todas las Instalaciones Deportivas Elementales de la ciudad con el objectivo de ponerlas al día y ofrecer espacios seguros para la actividad física, fomentar el deporte juvenil y la cohesión social de los barrios. Actualmente hay construidas más de 70 instalaciones de este tipo que abarcan diferentes disciplinas: fútbol sala, baloncesto, vóley, tenis de mesa, skateparks, minitenis y mini basket, entre otras.

Informe de satisfacción

El Ayuntamiento encargó en 2025 a la Universitat de València un estudio de valoración y satisfacción de las personas usuarias de las IDE. El informe reflejó que un 45’3% de las personas que suelen practicar deporte lo hacen, predominantemente, al aire libre. El perfil mayoritario del usuario/a de las IDES se caracteriza por ser mayoritariamente hombres (77%) con edad media de 32,5 años que suelen vivir cerca de la instalación. El 57,5% de los usuarios acude a diario o entre 3 y 5 veces por semana con una permanencia media de en torno a la hora y cuarto.

Las principales actividades que realizan las personas usuarias son actividades físico-deportivas (78%), mientras que los acompañantes realizan tareas de supervisión y cuidado de menores. La actividad físico-deportiva mayoritaria es la calistenia o ejercicios de fitness (56,4%) y los deportes colectivos (50%), con un tiempo de práctica ligeramente superior a una hora. Entre los principales motivos por los que los usuarios asisten a las IDES el factor más destacado es la cercanía a la residencia, lo que indica que la proximidad es el principal atractivo.