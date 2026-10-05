El Ayuntamiento encarga a la UPV un mapa que identifique infraestructuras críticas y ayude a prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de València ha adjudicado a la Universitat Politècnica de València (UPV) el contrato para realizar un estudio de modelación hidrodinámica que permita prever el riesgo de futuras inundaciones catastróficas en la ciudad. El encargo se enmarca en el plan de prevención de inundaciones aprobado el año pasado por el consistorio a raíz de la trágica dana de octubre de hace dos años.

La UPV cobrará casi 190.000 euros por diseñar este mapa y tendrá un plazo de un año para elaborarlo. El documento permitirá al Ayuntamiento dotarse de un documento que le sirva para anticiparse a potenciales fenómenos meteorológicos extremos como el de octubre de 2024. En este sentido, el modelo simulará “a nivel de calle” el comportamiento hidrológico e hidráulico de la ciudad y el nivel de riesgo derivado de estos eventos. El documento tendrá en cuenta las condiciones y características específicas de población, climatología y orografía de València, prestando especial atención a los riesgos derivados de los barrancos del Poyo y del Carraixet, así como del río Turia.

El objetivo final es desarrollar un modelo meteorológico capaz de estimar la probabilidad de que se repitan episodios catastróficos con un umbral de hasta 10.000 mil años. La elaboración de este modelo también es una de las medidas incluidas en las conclusiones de la comisión municipal de reconstrucción tras la dana, como explicaba el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero:

El contrato tiene como finalidad dotar al Departamento de Bomberos y Protección Civil del consistorio de una herramienta “robusta y actualizada” para el análisis y prevención de inundaciones fluviales, considerando el impacto del cambio climático y de fenómenos meteorológicos extremos como la dana de octubre de 2024. Los pliegos de la licitación establecen que los desarrolladores del modelo se asegurarán de que se adapte no solo a las condiciones de la cuenca existentes en la actualidad, sino también a las modificaciones de cauces que ya tiene el proyecto aprobado por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Identificación de infraestructuras sensibles

De forma complementaria, la UPV desarrollará una cartografía específica para la identificación de infraestructuras y otros elementos críticos expuestos a riesgo de inundación. En este análisis se deberán incluir elementos tales como centros sanitarios, instalaciones de emergencias, infraestructuras de transporte, centros educativos y redes de servicios esenciales. Esta información permitirá definir estrategias de protección y asegurar la continuidad operativa de servicios esenciales ante episodios extremos.

Por último, se deberá incorporar un mapa del riesgo de arrastre de vehículos, basado en la interacción entre el calado y la velocidad del agua. Este análisis resulta clave en entornos urbanos, donde uno de los mayores riesgos durante una inundación es la movilidad de vehículos y su posible arrastre, lo que representa un peligro directo para la vida humana. El conocimiento detallado de estos puntos críticos servirá para planificar adecuadamente medidas de restricción de tráfico y rutas seguras en situaciones de emergencia.

Estudio específico de L’Albufera

Además, el modelo deberá contemplar la incorporación de forzantes marinos relevantes, tales como las mareas astronómicas, las sobreelevaciones meteorológicas y el efecto de la rotura de ola, con el objetivo de representar de manera realista la interacción entre dinámicas fluviales y costeras en la generación de escenarios de inundación compuesta. En estos forzantes marinos, y en su interrelación con el modelo fluvial, se deberá tener en cuenta el estado hidrodinámico del lago de L’Albufera, cuya evolución del nivel de agua puede influir de forma crítica en la gestión del riesgo de inundación en su entorno inmediato. Dado que esta masa de agua se encuentra interconectada con redes de canales, acequias y estaciones de bombeo, su comportamiento, bajo escenarios de precipitación extrema o elevación del nivel del mar, deberá ser considerado en el modelado por el personal experto encargado del proyecto.