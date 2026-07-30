Aviso naranja este viernes en puntos de la provincia de Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido para este viernes el aviso naranja (peligro importante) en el interior sur de la provincia de Valencia por temperaturas máximas de 40 grados y en el interior norte de Valencia por máximas de 39 grados, en la tercera jornada de la cuarta ola de calor de este verano en la Comunitat Valenciana.

Además, habrá aviso amarillo (peligro bajo) en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia por máximas de 37 grados, aunque en el litoral sur de Valencia el umbral se alcanzará en la parte más interior, donde se podrá llegar incluso a los 39-40 grados.

Este jueves hay aviso naranja (peligro importante) en el interior de la provincia de Valencia por temperaturas máximas de 40 grados y aviso amarillo (peligro bajo) en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia por temperaturas máximas de 37 grados, aunque en el litoral sur de Valencia el umbral se alcanzará en la parte más interior, donde se podrán registrar incluso los 39-40 grados.