TIEMPO

Aviso amarillo por máximas de 36 grados en el interior de Valencia este miércoles

El inicio del aviso, según la Aemet, será a las 13.00 horas

EFE

València |

Una mujer combate el calor con un abanico con el lema "No puc més!" (No puedo más!).
Una mujer combate el calor con un abanico con el lema "No puc més!" (No puedo más!). | EFE/Biel Aliño/Archivo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso nivel amarillo (riesgo bajo) por temperaturas altas de hasta 36 grados en el interior de la provincia de Valencia para este miércoles, coincidiendo con el eclipse de sol.

Según el boletín de avisos emitido por Aemet, el inicio del aviso será a las 13.00 horas de mañana y finalizará a las 00.00 horas del día 13.

Se podrán registrar en la zona del interior de la provincia de Valencia y el Rincón de Ademuz temperaturas que podrán alcanzar los 36 grados.

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