DÍA CÁNCER INFANTIL

ASPANION reclama seguir colaborando con los equipos sanitarios de los hospitales

Desde la Consellería aseguran que pueden seguir haciendo trabajo de voluntariado pero no prestar asistencia sanitaria.

Amparo Sánchez

València |

Cada año se diagnostican unos 1.600 nuevos casos de cáncer infantil o adolescente
Cada año se diagnostican unos 1.600 nuevos casos de cáncer infantil o adolescente | Unsplash

Aspanion, la Asociación de Madres y padres de Niñas y Niños con cáncer de la Comunitat Valenciana, lamenta que la Consellería de Sanidad haya decidido prohibir, a los profesionales especializados de la entidad, que sigan colaborando con los equipos sanitarios de los hospitales.

El primer hospital que se verá afectado por este medida es el Doctor Balmis de Alicante donde a partir del 10 de Marzo no podrán colaborar los profesionales de Aspanion. Temen que la medida se extienda a La Fe y el Clínico de Valencia. Su presidente, Jesús María González, lamenta que después de tres décadas no les dejen continuar con su labor de forma especializada.

Afirma que gracias a su labor se ha mejorado la calidad de vida de los menores enfermos. Ahora tendrán que continuar en sus sedes con los problemas añadidos que supondrán para ellos y sus familiares. Con motivo del día contra el cáncer infantil, el próximo domingo, Aspanion ha organizado actos en Valencia y Alicante para visibilizar las necesidades de los menores enfermos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer