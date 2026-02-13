ASPANION reclama seguir colaborando con los equipos sanitarios de los hospitales

Aspanion, la Asociación de Madres y padres de Niñas y Niños con cáncer de la Comunitat Valenciana, lamenta que la Consellería de Sanidad haya decidido prohibir, a los profesionales especializados de la entidad, que sigan colaborando con los equipos sanitarios de los hospitales.

El primer hospital que se verá afectado por este medida es el Doctor Balmis de Alicante donde a partir del 10 de Marzo no podrán colaborar los profesionales de Aspanion. Temen que la medida se extienda a La Fe y el Clínico de Valencia. Su presidente, Jesús María González, lamenta que después de tres décadas no les dejen continuar con su labor de forma especializada.

Afirma que gracias a su labor se ha mejorado la calidad de vida de los menores enfermos. Ahora tendrán que continuar en sus sedes con los problemas añadidos que supondrán para ellos y sus familiares. Con motivo del día contra el cáncer infantil, el próximo domingo, Aspanion ha organizado actos en Valencia y Alicante para visibilizar las necesidades de los menores enfermos.