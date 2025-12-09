Así será la futura Plaza del Ayuntamiento de Valencia: una explanada ovalada reservada para las "mascletàs"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha recibido este martes el anteproyecto de la reforma integral de la Plaza del Ayuntamiento. El equipo de arquitectos que ganó el concurso de ideas convocado en el mandato pasado se lo ha entregado en un acto que se ha celebrado en el consistorio. El documento introduce algunas novedades respecto del diseño inicial. Por ejemplo, la explanada reservada para las ‘mascletàs’ será ovalada en vez de rectangular como hasta ahora y contará con un pavimento de adoquines que simularán petardos.

Además se plantarán dos veces más árboles de lo previsto, y serán de hoja caduca para que en verano del sombra, pero en invierno no obstaculicen la visión de las fachadas de la plaza. La alcaldesa no ha querido comprometerse a dar un calendario de ejecución de plazos las obras, porque el anteproyecto todavía tiene que ser informado por los diferentes servicios municipales y pasar por una fase de participación ciudadana.

El proyecto costará 11,4 millones de euros se hará en cuatro fases. Comenzarán por la explanada de la ‘mascletà’, para seguir a continuación -por este orden- por las zonas de la fuente y María Cristina, la calle San Vicente y Marqués de Sotelo.