Aprobados los 11 domingos y festivos en los que se autoriza la apertura comercial en 2027

El Observatorio del Comercio Valenciano ha aprobado este miércoles los once días festivos y domingos que se permitirá la apertura de los establecimientos comerciales de la Comunitat Valenciana durante 2027, tal y como marca la ley autonómica.

Los días propuestos son 3 de enero, 10 de enero, 26 de marzo, 29 de marzo, 2 de mayo, 27 de junio, 10 de octubre, 1 de noviembre, 28 de noviembre, 6 de diciembre y 19 de diciembre, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además, como novedad de este año, el Observatorio ha aprobado recomendar que los comercios, de acuerdo con sus respectivos ayuntamientos, puedan cambiar cualquiera de estos días festivos de apertura en caso que coincidan con alguna alerta meteorológica o sanitaria.

El Observatorio es un órgano colegiado, consultivo y asesor en materia de comercio y entre sus funciones figuran las de proponer, sin carácter vinculante, los once domingos y festivos cuya apertura autoriza anualmente la Conselleria. También es el órgano encargado de recibir información de proyectos normativos, de las declaraciones de zonas de gran afluencia turística y de aquellos proyectos que estime la Conselleria que son de su interés.

El Observatorio del Comercio Valenciano está constituido por representantes de las organizaciones empresariales del sector de la distribución comercial, incluidas las pymes, las cámaras de comercio, las organizaciones que actúan en defensa de las personas consumidoras, los mercados municipales, los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de distintos órganos de la Generalitat.