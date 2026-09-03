Agosto de 2026, el más cálido desde que hay registros en la Comunitat

La Agencia Estatal de Meteorología sitúa el mes de agosto de 2026 como el más cálido de la historia de la Comunitat desde que hay registros.

Según el informe publicado este jueves por la Aemet, la temperatura media, 26.5°C, ha sido 2.1°C superior a la de la climatología de referencia (24.4), y la precipitación acumulada ha sido 24.6 l/m2, que es un 9% superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (22.7 l/m2).

La primera quincena del mes las temperaturas estuvieron de forma persistente entre 2 y 3°C por encima de los valores normales, sin un gran pico cálido, pero con sensación de calor y bochorno diurno y nocturno, han apuntado las mismas fuentes.

El día 19, que fue el más cálido del mes, con entrada de viento de poniente, se superaron los 42°C en muchas localidades del litoral y prelitoral de Valencia y de Alicante. Ese día se activó el aviso rojo por temperaturas máximas en el litoral de Valencia y norte de Alicante.

Es la primera vez desde que se implantó el plan METEOALERTA que en un mismo año se activa cinco días el aviso rojo por temperaturas máximas en la Comunitat Valenciana, han apuntado desde Aemet.

La temperatura máxima registrada en el observatorio de València fue 42.8°C, el cuarto valor más alto desde que comenzaron las observaciones en 1869, tras los 44.5 del 10 de agosto de 2023 y los 43 del 26 de julio de 1881 y del 27 de agosto de 2010.

Además, aunque el mes de agosto fue pluviométricamente normal, la distribución fue muy irregular, ya que las precipitaciones fueron con tormentas de corta duración, en general focalizadas, salvo las del día 20 que fueron generalizadas en el sur de Valencia y norte de Alicante, donde la intensidad llegó a ser muy fuerte, con acumulados en menos de una hora superiores a 40 l/m2, aunque lo más significativo fueron los fenómenos violentos que se produjeron al paso de las tormentas, con reventones húmedos que provocaron rachas de viento que llegaron a superar los 100 km/h en localidades de la Ribera Alta y Baixa.

También fueron muy destacadas, aunque de escala muy reducida, las tormentas del día 15 en Bejís y la del 16 en Castellfort. Muchas de las tormentas del mes provocaron rachas muy fuertes de viento y reventones secos y húmedos. Algunas fueron secas o escasa precipitación, como las de los días 7 y 20, que provocaron los incendios de Tírig-Catí y Segorbe-Gátova.