Acampada València no tendrá programación interna por el 9 d'Octubre: "Respetamos nuestra fiesta"

La Acampada València por el derecho a la vivienda ha anunciado que este viernes, Dia de la Comunitat, no desarrollará programación interna por el 9 d'Octubre: "Respetamos nuestra fiesta valenciana", aseguran sus integrantes en un comunicado.

Las personas acampadas subrayan su respeto a los actos por la festividad del 9 d'Octubre y aseguran que "acompañarán las manifestaciones correctas, así como actividades programadas oficiales".

Desde la Acampada València defienden que han hecho "todo lo posible" y un esfuerzo para que las celebraciones del 9 d'Octubre se lleven a cabo con normalidad. De esta manera, se han adoptado medidas como desplazar algunas tiendas para facilitar el desarrollo de la Procesión Cívica.

Hugo, portavoz de la Comisión de Comunicación de Acampada València, ha indicado que hoy quieren "disfrutar del día", así que ha mostrado su deseo de que transcurra "sin ninguna crisis ni incidente".

Preguntado por la comunicación con el Ayuntamiento, ha señalado que la "culpa" de que ciertas actividades no hayan podido transcurrir con normalidad no ha sido de la Acampada, sino del consistorio.

"Nosotros no tenemos medios como para mover la acampada. Estamos luchando por nuestros derechos, de todos los ciudadanos de València y de España. Por lo tanto, los recursos para mover las actividades los tiene el Ayuntamiento, no nosotros. Pueden hacerlo de un día para otro sin ninguna clase de problema y, sin embargo, no lo han hecho, se han negado a hablar con nosotros", ha lamentado.

Y ha añadido: "Si querían una plaza libre para la 'mascletà', lo que tendrían que haber hecho es, desde el primer día, bajar a hablar de vivienda con nosotros, que es por lo que estamos aquí. No estamos aquí por gusto y queremos también disfrutar de este día", ha apostillado.

Posteriormente, la Acampada ha trasladado en sus redes que en estos momentos el espacio se encuentra rodeado por seguridad, por lo cual instan a "mantener la calma y priorizar el cuidado mutuo para evitar cualquier tipo de confrontación".

Inciden en un mensaje de "tranquilidad", puesto que la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana "ya está al corriente de la situación".

Como medidas preventivas, se ha decidido el cierre temporal "hasta nuevo aviso", y un control de acceso, de manera que "únicamente se permite la entrada a las personas que ya forman parte de la acampada".