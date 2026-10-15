Entre el 70 y el 75% de los cánceres de mama son de tipo hormonodependiente en la Comunitat Valenciana

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia ha atendido a 1.490 pacientes con cáncer de mama durante este año. En la Comunitat Valenciana se diagnostican unos 3800 nuevos casos anualmente. El perfil mayoritario entre las pacientes atendidas es el de una mujer entre 45 y 54 años de las que 9 de cada 10 ha requerido atención psicológica.

Con una edad media de diagnóstico de 62 años y alrededor de 679 muertes al año la enfermedad cuenta con una supervivencia neta a cinco años en torno al 88%, lo que refuerza la importancia de la detección precoz.

Junto a los tratamientos que reciben es importante abordar otros aspectos como las secuelas físicas y emocionales, las dificultades para recuperar la vida cotidiana o el impacto que puede tener en su entorno. Carmen, paciente diagnosticada hace un año, afirma que es un camino muy largo que es mejor hacer acompañada.

El tipo de cáncer que padece Carmen es el hormonodependiente, que se diagnostica en un 70 y 75% de los casos, y cuyo crecimiento está relacionado con la acción de hormonas como los estrógenos y la progesterona. Antonio Llombart, oncólogo médico, afirma que su incremento está relacionado con el estilo de vida de las pacientes diagnosticadas.

Instan a realizarse las pruebas del programa de cribado para en el que caso de localizarse un tumor poder abordar su tratamiento en las fases iniciales, mejorando el pronóstico, y ofrecer tratamientos menos agresivos.

Coincidiendo con el día contra el cáncer de mama la asociación ha puesto en marcha la campaña ‘Nos lo tomamos a pecho’ que se centra en las necesidades expresadas por las propias mujeres: sentirse cuidadas más allá del tratamiento, escuchadas e informadas y poder participar en las decisiones sobre su enfermedad.