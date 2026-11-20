Marc Santos se convirtió en el jugador más joven en debutar con el primer equipo del Levante UD y en el tercer debutante más joven de la historia de LALIGA al jugar contra el RCD Espanyol en la primera jornada el pasado 16 de agosto. Desde entonces ha ido entrando en los planes de Luís Castro y ha tenido participación en tres partidos más del campeonato y otro en la Copa del Rey.

Una vez ha cumplidos los 16 años la semana pasada adquiere la edad legal para poder firmar un contrato profesional y eso es lo que hoy ha hecho oficial la entidad levantinista. Un contrato que le vincula hasta 2029 con posibilidad de ampliación en un futuro.

El joven defensa de Massanassa ha reconocido que “Es un poco difícil asimilar todo esto con una edad tan joven, con 16 años, pero tanto mi familia como mis agentes, que son la gente cercana a mí, me ayudan a hacerlo lo más rápido posible. En el mundo del fútbol va todo muy rápido y tienes que tener la cabeza y las ideas muy claras. Me han ayudado mucho a asimilarlo”

También ha tenido palabras de agradecimiento para los más cercanos: Marc tiene claro quiénes han sido fundamentales en su camino: “A mi familia. A mi abuelo, que en paz descanse, que ha sido una persona muy importante para mí. También a mis amigos, que han estado durante todo este proceso”

Y concluye con un deseo : “Quiero seguir creciendo con el club de mi vida. Me gustaría llevarlo a la gloria y, ojalá, soñar con Europa”