Marc Márquez se ha proclamado matemáticamente Campeón del Mundo de MotoGP tras el Gran Premio de Portugal. Después de conseguir su octavo título de MotoGP y el décimo mundial de motociclismo, el piloto de Ducati celebrará con la afición, una celebración que no sólo se llevará a cabo en pista, también en la ciudad de Valencia.

Esta edición del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana también cuenta con el Valencia Fan Fest, un gran evento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias al que, entre otros muchos pilotos, Marc Márquez acudirá.

El miércoles 25 de noviembre a partir de las 17:30 el campeón del mundo se acercará a este emblemático lugar de la capital del Turia para compartir diversas actividades con la afición, entre las que se encuentra una firma de autógrafos. En este Valencia Fan Fest también estarán presentes pilotos como el subcampeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, o el campeón del mundo de Moto3, Máximo Quiles.

Además. el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana volverá a ser el escenario de la lucha por un título de campeón. Tras la conclusión del Gran Premio de Portugal, el Mundial de Moto2 llega vivo a Valencia con dos pilotos españoles en la lucha por el campeonato.

Después de 21 Grandes Premios, Manu González llega como líder de la clasificación con 286,5 puntos seguido de Izan Guevara, que acumula un total de 282 puntos en su casillero, por lo que la igualdad es máxima. Cuatro puntos y medio obligan a ambos pilotos a pensar en la victoria si quieren no depender del resultado de su rival.