Vithas y Naturgy han alcanzado un acuerdo para impulsar la incorporación de energía de origen renovable en los hospitales del grupo con el suministro de gas verde, o biometano, como energía clave para usos térmicos de los edificios como la calefacción, la climatización y el agua caliente sanitaria.

Con esta iniciativa pionera en el sector sanitario, Vithas avanza en su estrategia de sostenibilidad que abarca desde la mejora de la eficiencia energética de los hospitales hasta una gestión más eficiente de los recursos naturales.

Vithas Valencia Turia será el primer hospital del grupo en incorporar esta solución energética para complementar su actual consumo de gas natural. De hecho, el gas suministrado con garantías de origen de biometano supondrá más de una tercera parte de su consumo de gas actual, lo que permitirá al centro avanzar en el uso de fuentes energéticas renovables de una manera competitiva y eficiente.

En este sentido, el acuerdo alcanzado también contempla un convenio de colaboración entre Vithas Valencia Turia y Nedgia, la distribuidora de gas del grupo Naturgy, para ofrecer asesoramiento técnico sobre las instalaciones y las aplicaciones de alta eficiencia que puedan contribuir a una utilización más eficiente de la energía.

Este convenio de colaboración prevé estudiar la incorporación de nuevos centros de Vithas que estén situados en el ámbito de distribución de Nedgia, en función de su viabilidad técnica y económica.

Biometano: energía renovable a partir de residuos

El biometano es un gas verde obtenido a partir del tratamiento de residuos orgánicos de procedencia animal y vegetal y con características equivalentes a las del gas natural. Su compatibilidad con las redes de distribución y los equipos de consumo de gas permite aprovechar la infraestructura existente para avanzar en la transición energética.

Además, la valorización energética de estos residuos contribuye a la economía circular y permite aprovechar recursos locales para producir energía renovable. El desarrollo del biometano ofrece así una vía para reducir la dependencia energética del exterior y acompañar la descarbonización de diferentes sectores de actividad.

Compromiso con la excelencia asistencial y la sostenibilidad medioambiental

Vithas es una compañía comprometida tanto con la excelencia asistencial como con la sostenibilidad y la incorporación de criterios medioambientales en su actividad. Así, fue la primera compañía hospitalaria con un balance neutro en carbono en consumo de gas y electricidad y la primera en medir su huella medioambiental en los tres alcances, además de otras iniciativas de autogeneración eléctrica y ahorro de agua.

Además, recientemente ha obtenido los sellos “Calculo” y “Reduzco” que concede la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Un nivel de reconocimiento que distingue a aquellas organizaciones que, además de calcular su huella de carbono, acreditan avances efectivos en la reducción de emisiones, incorporando compromisos de mejora y seguimiento en el tiempo.

Naturgy, líder en el impulso del gas verde

El acuerdo con Vithas permite a Naturgy ampliar su cartera de clientes de gas de origen renovable e ilustra las posibilidades del biometano para acompañar a empresas de distintos sectores en la descarbonización de sus consumos energéticos.

Naturgy aspira a liderar el desarrollo del biometano en España como palanca clave para descarbonizar redes y clientes. La compañía ha dotado este vector de estructura propia, capacidad inversora y visión industrial de largo plazo. Su apuesta se traduce en un compromiso inversor relevante, cuatro plantas propias ya en operación y una amplia red de distribución capaz de trasladar esta energía a empresas y hogares.

Sobre Vithas

Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.